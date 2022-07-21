В Белом доме разъяснили слова Байдена о его заболевании

Президент США Джо Байден до своего вступления в должность прошел операцию по удалению немеланомной опухоли кожи.

Так заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс объяснил слова американского лидера о том, что он якобы болен раком, передает ТАСС.

Ранее Джо Байден, выступая в штате Массачусетс с речью, посвященной борьбе с последствиями климатического кризиса, вспомнил свое детство в штате Делавэр. По его словам, рядом с городом Клеймонт, где он жил, было много нефтеперерабатывающих заводов.

«Вот почему у меня и у многих других людей, с которыми я рос, рак. И вот почему в Делавэре была самая высокая заболеваемость в стране. Но это в прошлом. И мы построим другое будущее», — подчеркнул в ходе выступления Байден.

На эти слова сразу же отреагировали в американских СМИ и соцсетях. Граждане США отметили, что демократ говорил о состоянии своего здоровья в настоящем времени, а не в прошедшем, указывает bfm.ru.

Эндрю Бейтс добавил — Джо Байден оговорился, случайно использовав глагол в настоящем времени. Речь шла именно об опыте американского лидера лечения рака кожи в прошлом.

Между тем директор ЦРУ высказался о здоровье президента РФ Владимира Путина.