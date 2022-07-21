21 июля
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Здоровье

О здоровье Путина высказался директор ЦРУ

Директор ЦРУ Уильям Бернс прокомментировал слухи по поводу самочувствия российского лидера Владимира Путина.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин «слишком здоров» — такое мнение выразил директор ЦРУ Уильям Бернс, комментируя информацию о якобы ухудшившемся состоянии здоровья российского лидера на мероприятии Аспенского форума, передает РИА Новости.

«Много ходит слухов о здоровье президента Путина. Но насколько мы можем судить, он слишком здоров», — подчеркнул Бернс.

И добавил, что его мнение является «неформальной оценкой американской разведки», пишет bfm.ru.

Накануне Путин ненадолго прервал выступление на форуме «Сильные идеи для нового времени» из-за кашля, но извинился и объяснил, почему покашливает.

«Вчера в Тегеране было очень жарко, +38. А „кондишен“ там шуровал как следует. Поэтому я прошу прощения», — уточнил российский лидер.

<Глава российского государства накануне вернулся из Тегерана, где проводил переговоры с лидерами Ирана и Турции.>

Ранее слухи об ухудшившемся состоянии здоровья Владимира Путина в интервью французскому телеканалу TF1 опроверг глава МИД России Сергей Лавров.

Дипломат подчеркнул — вменяемые люди не увидят у лидера признаков недуга или недомогания.

Лавров напомнил — Путин ежедневно появляется на публике, люди могут наблюдать его на экранах, читать и слушать его выступления.

«Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания. Оставляю это на совести тех, кто распускает подобные слухи вопреки повседневным возможностям убедиться в том, кто и как выглядит», — подчеркнул глава МИД.

Живее всех живых

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Путин находится как никогда в форме и «абсолютно адекватен». Белорусский лидер Лукашенко в интервью японской телекомпании TBS сказал, что Путин — «живее всех живых».

«Я знаю, почему вы задаете этот вопрос. Если вы думаете, что президент Путин физически нездоров или еще там что-то случилось, он, как у нас часто говорят, живее всех живых. Он много раз простудится на всех наших похоронах, как у нас говорят. Он абсолютно адекватный и нормальный человек», — приводит его слова БелТА.

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