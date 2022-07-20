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Жизнь

Путин объяснил свой кашель: «кондишен» шуровал как следует

Президент России Владимир Путин ненадолго прервал выступление на форуме «Сильные идеи для нового времени» из-за кашля, но извинился и объяснил, почему покашливает. Об этом сообщает ТАСС.

Владимир Путин
Владимир Путин
kremlin.ru

«Вчера в Тегеране было очень жарко, +38. А „кондишен“ там шуровал как следует. Поэтому я прошу прощения», — уточнил российский лидер.

Напомним, глава российского государства накануне вернулся из Тегерана, где проводил переговоры с лидерами Ирана и Турции.

Ранее сообщалось, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о формате будущей Прямой линии с Владимиром Путиным.

По словам главы государства, формат пока не определен. Он будет зависеть от рекомендаций Роспотребнадзора и эпидемиологической ситуации в стране.

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