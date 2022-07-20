О формате прямой линии с Путиным рассказал представитель Кремля

Формат будет зависеть от рекомендаций Роспотребнадзора и ситуации с коронавирусной инфекцией в стране.
«Пока не знаем. В плане гостей и так далее мы обязаны все время оглядываться все-таки на Роспотребнадзор», — сказал Песков.
Он добавил — ситуация с коронавирусом меняется во всем мире, поэтому никто не может точно сказать, как она развернется в России, пишет Lenta.ru. Решения будут приниматься исходя из мнения специалистов.
Ранее представитель Кремля сообщил, что Путин планирует провести прямую линию «чуть позже».
Ранее сообщалось, что прямая линия с Путиным состоится в «обозримой перспективе».
В прошлом году прямая линия с президентом состояла 30 июня.