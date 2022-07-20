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Политика

О формате прямой линии с Путиным рассказал представитель Кремля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о формате прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в этом году, сообщает ТАСС.

Прямая линия с Владимиром Путиным-2021.
Прямая линия с Владимиром Путиным-2021.
kremlin.ru.

Формат будет зависеть от рекомендаций Роспотребнадзора и ситуации с коронавирусной инфекцией в стране.

«Пока не знаем. В плане гостей и так далее мы обязаны все время оглядываться все-таки на Роспотребнадзор», — сказал Песков.

Он добавил — ситуация с коронавирусом меняется во всем мире, поэтому никто не может точно сказать, как она развернется в России, пишет Lenta.ru. Решения будут приниматься исходя из мнения специалистов.

Ранее представитель Кремля сообщил, что Путин планирует провести прямую линию «чуть позже».

Ранее сообщалось, что прямая линия с Путиным состоится в «обозримой перспективе».

В прошлом году прямая линия с президентом состояла 30 июня.

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