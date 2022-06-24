Представитель Кремля сообщил, что Путин планирует провести прямую линию «чуть позже»

Данное мероприятие с президентом РФ является востребованным и его планируется провести.
«Прямая линия — она будет обязательно. Она не забыта, более того — востребована», — добавил Песков.
При этом пресс-секретарь российского главы государства обратил внимание, что в настоящий момент существует много более важных мероприятий, в которых участвует Путин, указывает Газета.Ru.
Ранее сообщалось, что прямая линия с Путиным состоится в «обозримой перспективе».
В прошлом году прямая линия с президентом состояла 30 июня.