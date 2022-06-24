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Политика

Представитель Кремля сообщил, что Путин планирует провести прямую линию «чуть позже»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ежегодная «прямая линия» состоится «чуть позже», сроки проведения мероприятия с участием Владимира Путина не уточняются, сообщает ТАСС.

Прямая линия с Владимиром Путиным-2021.
Прямая линия с Владимиром Путиным-2021.
kremlin.ru.

Данное мероприятие с президентом РФ является востребованным и его планируется провести.

«Прямая линия — она будет обязательно. Она не забыта, более того — востребована», — добавил Песков.

При этом пресс-секретарь российского главы государства обратил внимание, что в настоящий момент существует много более важных мероприятий, в которых участвует Путин, указывает Газета.Ru.

Ранее сообщалось, что прямая линия с Путиным состоится в «обозримой перспективе».

В прошлом году прямая линия с президентом состояла 30 июня.

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