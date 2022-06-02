Прямая линия с Путиным состоится в «обозримой перспективе»

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет после Петербургского экономического форума (ПМЭФ), сообщает РИА «Новости» .

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что прямая линия состоится в любом случае, но после ПМЭФ.

«У нас по-прежнему пока нет точных дат. Их предстоит определить. Но мы исходим из того, что в обозримой перспективе она состоится», — уточнил он.

ПМЭФ пройдет в этом году с 15 по 18 июня.

Прямая линия с Путиным проводится ежегодно. В 2021 году мероприятие прошло 30 июня — за 3 часа 42 минуты президент ответил на 68 вопросов.

Ранее Песков заверил, что прямая линия с Путиным в 2022 году состоится, предварительная подготовка уже идет.