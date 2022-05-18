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Политика

Представитель Кремля анонсировал прямую линию с президентом РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прямая линия с главой государства Владимиром Путиным в этом году состоится. Предварительная подготовка к ней уже идет, передает ТАСС.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

«У нас действительно в планах прямая линия есть, но мы пока не определились с датами. Может быть, также даты чуть-чуть уйдут вправо, может быть, нет. Пока дат нет, но предварительная подготовка ведется», — заявил представитель Кремля.

Песков не стал связывать даты проведения прямой линия и послания Путина Федеральному собранию.

«Их на самом деле легко развести по времени, поэтому здесь никаких проблем нет», — отметил он.

Кроме того, Песков не сообщил даты послания во втором полугодии, пишет Lenta.ru.

В конце декабря 2021 года Песков говорил, что оглашения послания планируется на начало 2022-го. Позднее в Кремле допустили отсрочку послания Федеральному собранию из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Ранее пресс-секретарь президента России отметил, что подготовка к посланию российского лидера концептуально началась в декабре.

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