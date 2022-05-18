Представитель Кремля анонсировал прямую линию с президентом РФ

«У нас действительно в планах прямая линия есть, но мы пока не определились с датами. Может быть, также даты чуть-чуть уйдут вправо, может быть, нет. Пока дат нет, но предварительная подготовка ведется», — заявил представитель Кремля.
Песков не стал связывать даты проведения прямой линия и послания Путина Федеральному собранию.
«Их на самом деле легко развести по времени, поэтому здесь никаких проблем нет», — отметил он.
Кроме того, Песков не сообщил даты послания во втором полугодии, пишет Lenta.ru.
В конце декабря 2021 года Песков говорил, что оглашения послания планируется на начало 2022-го. Позднее в Кремле допустили отсрочку послания Федеральному собранию из-за роста заболеваемости коронавирусом.
Ранее пресс-секретарь президента России отметил, что подготовка к посланию российского лидера концептуально началась в декабре.