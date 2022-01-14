Оглашение послания Путина Федеральному собранию перенесли

В пресс-службе Кремля со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова заявили, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию может быть оглашено после января, пишут « Известия ».

«В январе послания точно не будет. Темы послания мы не комментируем», — уточнили в пресс-службе.

Ранее Песков заявил, что послание Путина Федеральному собранию состоится в начале 2022 года.

Пресс-секретарь президента России отметил, что подготовка к посланию российского лидера концептуально началась в декабре, пишет Газета.Ru.

В 2021 году Путин обратился с посланием к Федеральному собранию 21 апреля.

В ходе оглашения послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин анонсировал программу льготных кредитов на развитие туристической инфраструктуры.