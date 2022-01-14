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Политика

Оглашение послания Путина Федеральному собранию перенесли

В пресс-службе Кремля со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова заявили, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию может быть оглашено после января, пишут «Известия».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

«В январе послания точно не будет. Темы послания мы не комментируем», — уточнили в пресс-службе.

Ранее Песков заявил, что послание Путина Федеральному собранию состоится в начале 2022 года.

Пресс-секретарь президента России отметил, что подготовка к посланию российского лидера концептуально началась в декабре, пишет Газета.Ru.

В 2021 году Путин обратился с посланием к Федеральному собранию 21 апреля.

В ходе оглашения послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин анонсировал программу льготных кредитов на развитие туристической инфраструктуры.

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