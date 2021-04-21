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Туризм

Об укреплении туриндустрии на Алтае заявил Путин

В ходе оглашения послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин анонсировал программу льготных кредитов на развитие туристической инфраструктуры.

Владимир Путин на оглашении послания Федеральному собранию, 2021.
Владимир Путин на оглашении послания Федеральному собранию, 2021.
kremlin.ru

«Уже в ближайшее время будет запущена программа льготных кредитов на строительство и реконструкцию гостиниц, другой туристической инфраструктуры. Ставка по таким кредитам рассчитана на 15 лет и будет составлять 3−5%", — сообщил президент.

Пилотными проектами станут ведущий горнолыжный курорт Кузбасса Шерегеш, а также туриндустрия на Алтае и в Калининградской области, пишет ura.ru.

Ранее сообщалось, что Аркадий Ротенберг завладел компанией, возводящей на Алтае комплекс «посерьезней, чем под Геленджиком». Миллиардер стал единственным владельцем стройкомпании, возводящей горнолыжный комплекс в Алтайском крае.

Комплекс возводят в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Бирюзовая Катунь» — на земельном участке, полученном без торгов по сниженным ставкам с возможностью выкупа.

Планируется, что общая площадь курорта составит 285 гектаров, а объем инвестиций оценили в 2,4 млрд рублей. Предусмотрено строительство от двух до четырех гостиниц — от 3 до 5 звезд.

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