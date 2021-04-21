Об укреплении туриндустрии на Алтае заявил Путин

«Уже в ближайшее время будет запущена программа льготных кредитов на строительство и реконструкцию гостиниц, другой туристической инфраструктуры. Ставка по таким кредитам рассчитана на 15 лет и будет составлять 3−5%", — сообщил президент.

Пилотными проектами станут ведущий горнолыжный курорт Кузбасса Шерегеш, а также туриндустрия на Алтае и в Калининградской области, пишет ura.ru.

Ранее сообщалось, что Аркадий Ротенберг завладел компанией, возводящей на Алтае комплекс «посерьезней, чем под Геленджиком». Миллиардер стал единственным владельцем стройкомпании, возводящей горнолыжный комплекс в Алтайском крае.

Комплекс возводят в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Бирюзовая Катунь» — на земельном участке, полученном без торгов по сниженным ставкам с возможностью выкупа.

Планируется, что общая площадь курорта составит 285 гектаров, а объем инвестиций оценили в 2,4 млрд рублей. Предусмотрено строительство от двух до четырех гостиниц — от 3 до 5 звезд.