Ротенберг завладел компанией, возводящей на Алтае комплекс «посерьезней, чем под Геленджиком»

Миллиардер Аркадий Ротенберг стал единственным владельцем стройкомпании, возводящей горнолыжный комплекс в Алтайском крае, пишет « Коммерсант ».

Напомним, о намерении построить современный горнолыжный курорт Ротенберг рассказал в конце января 2021 года.

«Есть объект, который я рассматриваю на Алтае. Я двигаюсь в этом направлении, мне это нравится», — отметил бизнесмен.

Комплекс возводят в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Бирюзовая Катунь» — на земельном участке, полученном без торгов по сниженным ставкам с возможностью выкупа.

Планируется, что общая площадь курорта составит 285 гектаров, а объем инвестиций оценили в 2,4 млрд рублей. Предусмотрено строительство от двух до четырех гостиниц — от 3 до 5 звезд.

ГЛК на «Бирюзовой Катуни». Инкомстрой на domofond.ru

Как отмечает издание, Ротенберг стал единственным владельцем стройкомпании «Новые вершины», которая занимается возведением курорта.

«До 14 апреля 100% в компании принадлежало партнеру Ротенберга по другому алтайскому проекту — „Сфера леса“ — Кириллу Светличному <…> „Новые вершины“ зарегистрированы в селе Алтайское Алтайского края в мае 2020 года с уставным капиталом 10 тысяч рублей», — сообщают со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс».

Кстати, в марте Светличный — во время алтайского визита премьер-министра Михаила Мишустина — заявил, что представил бизнес-план по строительству курорта на рассмотрение экспертного совета ОЭЗ.

В сюжете на канале «Россия 24» подчеркнули, что на Алтае, который имеет «нераскрытый потенциал мирового уровня», начинается строительство комплекса «посерьезней, чем под Геленджиком».

Ранее Аркадий Ротенберг перестал скрывать наличие турактивов в Крыму и пообещал инвестировать около 15 млрд рублей в реконструкцию советских санаториев.