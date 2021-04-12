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Экономика

Хозяин «дворца Путина» перестал скрывать наличие турактивов в Крыму

Аркадий Ротенберг обещает инвестировать около 15 млрд руб. в реконструкцию советских санаториев в Крыму, сообщает РБК со ссылкой на представителя бизнесмена.

Друзья Аркадий Ротенберг и Владимир Путин.
Друзья Аркадий Ротенберг и Владимир Путин.
kremlin.ru

Миллиардер уже второй год является бенефициаром санаториев на южном берегу полуострова и сейчас «имеет отношение» к санаториям «Ай-Петри», «Мисхор», «Дюльбер», «Жемчужина» и отелю «Дача Рахманинов».

Все санатории, кроме неработающей «Жемчужины», объединены в сеть «Курорты Крыма». Ротенберг, как утверждает его представитель, стал бенефициаром объектов в конце 2019 года.

Еще в сентябре 2019-го представитель бизнесмена отрицал связь с санаториями в Крыму, пишет bfm.ru. В то время переговоры об условиях вхождения в проект еще не завершились, а делать публичным факт владения санаториями планировалось после оформления документов о прямом владении, объясняет сейчас представитель бизнесмена.

Ранее сообщалось, что миллиардер Аркадий Ротенберг построит курорт на Алтае. Об этом он заявил в программе «Вести недели с Дмитрием Киселевым» на канале «Россия 24».

«Есть объект, который я рассматриваю на Алтае. Я двигаюсь в этом направлении, мне это нравится», — сообщил предприниматель.

Ранее Ротенберг заявил, что является настоящим владельцем «Дворца Путина» из расследования ФБК. Он решил рассказать об этом «из-за скандала и инсинуаций». Бизнесмен утверждает, что строит на мысе Идокопас апарт-отель, он откроется через полтора-два года.

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