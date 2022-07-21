Президент США признался, что болен раком и назвал причину болезни

Президент США Джо Байден рассказал, что болен раком. Об этом он заявил во время выступления о глобальном потеплении.

Американский лидер также обозначил причину болезни — по его словам, все дело в плохой окружающей среде, в которой он вырос в детстве, пишут «Известия».

Рядом с его родным домом в Клеймонте, штате Делавэр, находился нефтеперерабатывающий завод.

По его воспоминаниям, ветер постоянно нес грязный воздух в сторону города. Так, жителям приходилось часто включать на машинах стеклоочистители, чтобы смывать нефтяные пятна со стекол.

«Поэтому у меня и многих других людей, с которыми я вырос, — рак. В течение долгого времени в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране», — сказал Байден.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил американцев в пандемии ковида.