Спикер Госдумы обвинил американцев в пандемии ковида

Политик выступил с обвинениями США в ответ на высказывание американского ученого и главы комиссии по COVID-19 Джеффри Сакса.
Тот заявил — коронавирус, вероятнее всего, был создан в американской лаборатории, пишет Lenta.ru.
«Миллионы заболевших и погибших, мировой экономический кризис, падение уровня жизни людей — последствия COVID-19, за которые Вашингтону необходимо понести ответственность», — считает спикер нижней палаты парламента.
По его словам, в ответ на обвинения США президент Джо Байден молчит.
Это объясняется, как утверждает Володин, боязнью американского лидера назвать настоящего виновника пандемии.
Политик указал на необходимость рассекретить военные биологические разработки США и остановить их. Он призвал Америку к ответственности за распространение COVID-19, а также заявил о необходимости компенсировать пострадавшим от пандемии государствам убытки.
Версия Поднебесной
В августе 2021 года новую версию появления коронавируса представили эксперты из Поднебесной.
Коронавирус мог попасть в китайский город Ухань на упаковках полуфабрикатов. Такую версию озвучили специалисты из центра по контролю и профилактике заболеваний Китая.
Исследование показало, что вирус был завезен из других стран или регионов через поставки замороженных продуктов.
Эксперты ВОЗ также допустили появление вируса через охлажденные продукты.
Между тем в качестве главной версии они рассматривали передачу ковида человеку от летучих мышей через другое животное.
Секретный доклад
Ранее разведка США представила президенту Джо Байдену секретный доклад о происхождении пандемии. Тот обвинил Китай в сокрытии критически важной информации о происхождении COVID-19 и пообещал, что продолжит добиваться ответов.