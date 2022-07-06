6 июля
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Здоровье

Спикер Госдумы обвинил американцев в пандемии ковида

Коронавирус распространился из биологических лабораторий США, Америка стала виновником пандемии, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Пандемия, коронавирус.
Пандемия, коронавирус.
CC0

Политик выступил с обвинениями США в ответ на высказывание американского ученого и главы комиссии по COVID-19 Джеффри Сакса.

Тот заявил — коронавирус, вероятнее всего, был создан в американской лаборатории, пишет Lenta.ru.

«Миллионы заболевших и погибших, мировой экономический кризис, падение уровня жизни людей — последствия COVID-19, за которые Вашингтону необходимо понести ответственность», — считает спикер нижней палаты парламента.

По его словам, в ответ на обвинения США президент Джо Байден молчит.

Это объясняется, как утверждает Володин, боязнью американского лидера назвать настоящего виновника пандемии.

Политик указал на необходимость рассекретить военные биологические разработки США и остановить их. Он призвал Америку к ответственности за распространение COVID-19, а также заявил о необходимости компенсировать пострадавшим от пандемии государствам убытки.

Версия Поднебесной

В августе 2021 года новую версию появления коронавируса представили эксперты из Поднебесной.

Коронавирус мог попасть в китайский город Ухань на упаковках полуфабрикатов. Такую версию озвучили специалисты из центра по контролю и профилактике заболеваний Китая.

Исследование показало, что вирус был завезен из других стран или регионов через поставки замороженных продуктов.

Эксперты ВОЗ также допустили появление вируса через охлажденные продукты.

Между тем в качестве главной версии они рассматривали передачу ковида человеку от летучих мышей через другое животное.

Секретный доклад

Ранее разведка США представила президенту Джо Байдену секретный доклад о происхождении пандемии. Тот обвинил Китай в сокрытии критически важной информации о происхождении COVID-19 и пообещал, что продолжит добиваться ответов.

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