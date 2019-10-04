Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 октября 13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Одного — выгнать, трех — предупредить. «Единая Россия» наказала недисциплинированных бийских депутатов

В Бийске 3 октября наказали четырех депутатов-единороссов, которые во время заседания гордумы ушли на экстренный перерыв и не вернулись. Одного из них исключили из партии, остальным вынесли замечания, сообщили в алтайском региональном отделении «Единой России».

Единороссы сбежали с заседания Бийской гордумы.
Единороссы сбежали с заседания Бийской гордумы.
https://www.instagram.com/biysknash/

Из партии исключили Руслана Курасова. Замечание объявили Николаю Белозёрову, Евгению Беляеву и Олесе Тырышкиной.

Вопрос рассматривали 3 октября на политсовете городского отделения «ЕР». Установлено, что Белозеров, Беляев и Тырышкина не выполнили решения фракции «ЕР», принятые до заседания Думы по вопросу «О рассмотрении представления прокурора города». Что касается Курасова, то он не только не исполнил решение фракции, но еще и высказался негативно о «Единой России» в СМИ.

Председатель Бийской гордумы и руководитель местного отделения «ЕР» Сергей Ларейкин, который также получил предупреждение за нарушение регламента Думы, отметил, что партия продолжит сотрудничество с Белозеровым, Беляевой и Тырышкиной.

Сергей Ларейкин,
председатель бийской гордумы:

Что касается Курасова, то нам известно, что он писал заявление о выходе из партии. Данное заявление не поступало в местное отделение. Однако 3 октября на электронную почту приходила его копия. Сам Курасов в телефонном разговоре со специалистами отделения не подтвердил направление данного документа, но подтвердил, что такое заявление писал в августе. Учитывая совокупность факторов, мы рассматривали вопрос именно о его исключении и приняли такое решение.

Напомним: 22 августа на заседании Бийской гордумы депутаты фракции «Единая Россия» ушли на экстренный перерыв и не вернулись. В повестке дня был вопросы о лишении депутатских полномочий участников декларационного скандала. .Продолжить заседание оставшиеся депутаты не смогли, поскольку это стало неправомочно — в зале осталось всего 14 человек, что меньше половины.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость