В Бийске 3 октября наказали четырех депутатов-единороссов, которые во время заседания гордумы ушли на экстренный перерыв и не вернулись. Одного из них исключили из партии, остальным вынесли замечания, сообщили в алтайском региональном отделении «Единой России».

Из партии исключили Руслана Курасова. Замечание объявили Николаю Белозёрову, Евгению Беляеву и Олесе Тырышкиной.

Вопрос рассматривали 3 октября на политсовете городского отделения «ЕР». Установлено, что Белозеров, Беляев и Тырышкина не выполнили решения фракции «ЕР», принятые до заседания Думы по вопросу «О рассмотрении представления прокурора города». Что касается Курасова, то он не только не исполнил решение фракции, но еще и высказался негативно о «Единой России» в СМИ.

Председатель Бийской гордумы и руководитель местного отделения «ЕР» Сергей Ларейкин, который также получил предупреждение за нарушение регламента Думы, отметил, что партия продолжит сотрудничество с Белозеровым, Беляевой и Тырышкиной.

Сергей Ларейкин,

председатель бийской гордумы:

Что касается Курасова, то нам известно, что он писал заявление о выходе из партии. Данное заявление не поступало в местное отделение. Однако 3 октября на электронную почту приходила его копия. Сам Курасов в телефонном разговоре со специалистами отделения не подтвердил направление данного документа, но подтвердил, что такое заявление писал в августе. Учитывая совокупность факторов, мы рассматривали вопрос именно о его исключении и приняли такое решение.

Напомним: 22 августа на заседании Бийской гордумы депутаты фракции «Единая Россия» ушли на экстренный перерыв и не вернулись. В повестке дня был вопросы о лишении депутатских полномочий участников декларационного скандала. .Продолжить заседание оставшиеся депутаты не смогли, поскольку это стало неправомочно — в зале осталось всего 14 человек, что меньше половины.