19 апреля
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Политика

«Единая Россия» определилась с кандидатом на выборы губернатора в Алтайском крае

Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, обращаясь к сотрудникам Алтайского завода прецизионных изделий, призвал поддержать на выборах губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

Виктор Томенко, АЗПИ, 19 апреля.
Виктор Томенко, АЗПИ, 19 апреля.
Антон Червяков

Посещение завода прошло в рамках рабочего визита Турчака в Барнаул. Управляющая компания «Алтайский завод прецизионных изделий» — единственный в стране производитель полнокомплектных топливных систем, используемых в выпуске двигателей для «КАМАЗ», Холдинга «Минский Моторный Завод» и других производителей двигателей как на гражданские автомобили, так и на военную технику.

«Я хотел вас попросить, поддержите нашего коллегу Виктора Петровича. Мы его точно поддержим, потому что изменения, которые за этот пятилетний цикл произошли… Реально меняется картинка. Сообща, плечо к плечу, мы выстоим в этот тяжелый период. И экономика Алтайского края будет развиваться и ваше производство», — сказал Турчак.



В условиях международных санкций предприятие замещает продукцию, ранее поставлявшуюся на российский и белорусский рынки концерном BOSCH. В этом году предприятие планирует удвоить объемы выпуска.

Ранее Виктор Томенко посетил уникальный завод, изготавливающий двигатели для военной техники.

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