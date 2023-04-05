Виктор Томенко посетил уникальный завод, изготавливающий двигатели для военной техники.

«Сегодня наш завод — часть большого „Ростеха“. Вопросы инвестиций определены. Больше 4 миллиардов за три года будет вложено, чтобы расшить здесь узкие места, реализовать обновление», — подчеркнул глава региона в беседе с заводчанами.

Виктор Томенко отметил, что главной проблемой является нехватка персонала. С началом СВО увеличился оборонзаказ, для этого предприятию нужны дополнительные кадры. Численность работников компании увеличилась на 853 человека. Вместе с этим, дополнительная потребность в сотрудниках составляет еще более 1000 человек. Глава региона пообещал, что через центры занятости Правительство региона поможет Барнаултрансмашу в поиске квалифицированных кадров.

«Вся страна смотрит, на то, как наши предприятия сегодня свои задачи выполняют. Очень нужна продукция. Потребности в ней скачкообразно, можно сказать, выросли», — отметил глава региона и выразил уверенность, что богатый исторический опыт завода поможет справиться с большими планами.

Разработанная на предприятии инвестиционная программа до 2024 года предусматривает привлечение инвестиций порядка 4,36 млрд. рублей. Это позволит выйти «Барнаултрансмашу» на выпуск свыше 2500 дизелей в год с возможностью постановки на производство новых изделий. Средняя заработная плата работников завода по итогам 2023 года планируется на уровне 69,8 тыс. рублей.

Ранее Виктор Томенко вручил ключи от квартир в новом доме в Барнауле, построенном для переселенцев из ветхого жилья и сирот.