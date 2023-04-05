5 апреля
﻿
Жизнь

Виктор Томенко посетил уникальный завод, изготавливающий двигатели для военной техники

«Барнаултрансмаш» производит специализированные дизели и дизель-генераторные установки для нужд Министерства обороны и гражданских потребителей.

Виктор Томенко посетил уникальный завод, изготавливающий двигатели для военной техники.
Виктор Томенко посетил уникальный завод, изготавливающий двигатели для военной техники.
Антон Федотов

«Сегодня наш завод — часть большого „Ростеха“. Вопросы инвестиций определены. Больше 4 миллиардов за три года будет вложено, чтобы расшить здесь узкие места, реализовать обновление», — подчеркнул глава региона в беседе с заводчанами.

Виктор Томенко отметил, что главной проблемой является нехватка персонала. С началом СВО увеличился оборонзаказ, для этого предприятию нужны дополнительные кадры. Численность работников компании увеличилась на 853 человека. Вместе с этим, дополнительная потребность в сотрудниках составляет еще более 1000 человек. Глава региона пообещал, что через центры занятости Правительство региона поможет Барнаултрансмашу в поиске квалифицированных кадров.

«Вся страна смотрит, на то, как наши предприятия сегодня свои задачи выполняют. Очень нужна продукция. Потребности в ней скачкообразно, можно сказать, выросли», — отметил глава региона и выразил уверенность, что богатый исторический опыт завода поможет справиться с большими планами.

Разработанная на предприятии инвестиционная программа до 2024 года предусматривает привлечение инвестиций порядка 4,36 млрд. рублей. Это позволит выйти «Барнаултрансмашу» на выпуск свыше 2500 дизелей в год с возможностью постановки на производство новых изделий. Средняя заработная плата работников завода по итогам 2023 года планируется на уровне 69,8 тыс. рублей.

Ранее Виктор Томенко вручил ключи от квартир в новом доме в Барнауле, построенном для переселенцев из ветхого жилья и сирот.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость