Единое время запрета на шум предложили установить в России

Законопроект предложили внести в госдуму депутаты ЛДПР.
Исключение сделают только для праздников. Например, в Новый год можно будет шуметь до 4:00.
Также в законе учтут разрешенный интервал на шумные ремонтные работы с 9:00 до 19:00. Проводить их можно будет только в будни с обязательным перерывом с 14:00 до 16:00.
По мнению авторов проекта, исключение должны сделать и для устранения последствий ЧС и прочих экстренных случаев.
Сейчас каждый регион сам устанавливает свой режим тишины. Например, в Москве нельзя шуметь с 23:00 до 7:00 в любой день, а в Московской области — с 21:00 до 8:00 в будни и с 22:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни.
В Алтайском крае сейчас тишину должны соблюдать 22:00 до 8:00 в будни и с 22:00 до 10:00 в выходные и праздники. Перерыв на тихий час в крае должен быть с 13:00 до 15:00.
Также в законопроекте предлагают разрешить управляющим компаниям проводить профилактические беседы с жильцами и привлекать их к ответственности.
Ранее сообщалось, что россиянам могут дать дополнительный оплачиваемый выходной в году. В госдуму внесут об этом законопроект.