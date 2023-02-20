Единое время запрета на шум предложили установить в России

Единое время запрета на шум с 7:00 до 22:00 предлагают установить во всех регионах России. Об этом сообщают «Известия».

Законопроект предложили внести в госдуму депутаты ЛДПР.

Исключение сделают только для праздников. Например, в Новый год можно будет шуметь до 4:00.

Также в законе учтут разрешенный интервал на шумные ремонтные работы с 9:00 до 19:00. Проводить их можно будет только в будни с обязательным перерывом с 14:00 до 16:00.

По мнению авторов проекта, исключение должны сделать и для устранения последствий ЧС и прочих экстренных случаев.

Закон. Ручка. unsplash.com

Сейчас каждый регион сам устанавливает свой режим тишины. Например, в Москве нельзя шуметь с 23:00 до 7:00 в любой день, а в Московской области — с 21:00 до 8:00 в будни и с 22:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни.

В Алтайском крае сейчас тишину должны соблюдать 22:00 до 8:00 в будни и с 22:00 до 10:00 в выходные и праздники. Перерыв на тихий час в крае должен быть с 13:00 до 15:00.

Также в законопроекте предлагают разрешить управляющим компаниям проводить профилактические беседы с жильцами и привлекать их к ответственности.

Ранее сообщалось, что россиянам могут дать дополнительный оплачиваемый выходной в году. В госдуму внесут об этом законопроект.