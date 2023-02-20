Россиянам могут дать дополнительный оплачиваемый выходной в году

Сейчас ежегодная диспансеризация положена государственным и муниципальным служащим, а также работникам старше 40 лет. Пенсионеры и люди предпенсионного возраста могут брать бесплатный выходной для медобследования два раза в год.
Остальным же такой отгул полагается лишь раз в три года.
Депутаты партии «Новые люди» хотят разрешить всем работающим россиянам, вне зависимости от должности и возраста, проходить диспансеризацию раз в год. При этом день прохождения работодатель должен будет оплатить.
По их словам, это сохранит здоровье большему числу людей, увеличит продолжительность активной трудовой жизни. А самое главное — ежегодное право на диспансеризацию позволит раньше выявить опасные заболевания на ранних стадиях.
«Более здоровый сотрудник меньше дней проводит на больничном, дольше способен вести эффективную трудовую деятельность», — сказал вице-спикер госдумы, курирующий вопросы здравоохранения, Владислав Даванков.
Врачи отнеслись к предложению скептически: по их мнению, нововведение будет невостребованным из-за халатного отношения людей к своему здоровью.
За период с 2013 по 2017 годы диспансеризацию прошли 213,6 млн человек, сообщают Известия. Однако из-за редкого прохождения почти 30% из них нуждаются в лечении, в том числе в связи с развитием тяжелых форм заболеваний.
Ранее госдума приняла закон по ограничению иностранных слов в русском языке.