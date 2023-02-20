Россиянам могут дать дополнительный оплачиваемый выходной в году

Законопроект о дополнительном выходном для прохождения диспансеризации без потери заработка внесут на рассмотрение 20 февраля. Об этом сообщают «Известия».

Сейчас ежегодная диспансеризация положена государственным и муниципальным служащим, а также работникам старше 40 лет. Пенсионеры и люди предпенсионного возраста могут брать бесплатный выходной для медобследования два раза в год.

Остальным же такой отгул полагается лишь раз в три года.

Депутаты партии «Новые люди» хотят разрешить всем работающим россиянам, вне зависимости от должности и возраста, проходить диспансеризацию раз в год. При этом день прохождения работодатель должен будет оплатить.

По их словам, это сохранит здоровье большему числу людей, увеличит продолжительность активной трудовой жизни. А самое главное — ежегодное право на диспансеризацию позволит раньше выявить опасные заболевания на ранних стадиях.

Врачи. Алтайский край Минздрав АК.

«Более здоровый сотрудник меньше дней проводит на больничном, дольше способен вести эффективную трудовую деятельность», — сказал вице-спикер госдумы, курирующий вопросы здравоохранения, Владислав Даванков.

Врачи отнеслись к предложению скептически: по их мнению, нововведение будет невостребованным из-за халатного отношения людей к своему здоровью.

За период с 2013 по 2017 годы диспансеризацию прошли 213,6 млн человек, сообщают Известия. Однако из-за редкого прохождения почти 30% из них нуждаются в лечении, в том числе в связи с развитием тяжелых форм заболеваний.

Ранее госдума приняла закон по ограничению иностранных слов в русском языке.