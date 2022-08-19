Единогласно. За отставку мэра города-миллионника проголосовали депутаты

«Это не потому что мы хотим, Андрей Анатолиевич, вас освободить. Ну, есть заявление, мы принимаем решение», — заявила спикер гордумы Вера Галушко.

Она отметила, что понимает, где будет работать Алексеенко, поэтому голосовала за прекращение его полномочий, указывает Lenta.ru.

Алексеенко подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию. Он возглавлял Краснодар девять месяцев.

Андрея Алексеенко в ближайшее время могут назначить главой «правительства Харьковской области», пишет «Коммерсантъ».

Итоги голосования — в трансляции с заседания во «ВКонтакте».