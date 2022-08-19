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Политика

Единогласно. За отставку мэра города-миллионника проголосовали депутаты

Депутаты Краснодарской городской думы проголосовали единогласно за отставку мэра Андрея Алексеенко.

Портфель. Депутат. Госслужащий.
Портфель. Депутат. Госслужащий.
CC0

«Это не потому что мы хотим, Андрей Анатолиевич, вас освободить. Ну, есть заявление, мы принимаем решение», — заявила спикер гордумы Вера Галушко.

Она отметила, что понимает, где будет работать Алексеенко, поэтому голосовала за прекращение его полномочий, указывает Lenta.ru.

Алексеенко подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию. Он возглавлял Краснодар девять месяцев.

Андрея Алексеенко в ближайшее время могут назначить главой «правительства Харьковской области», пишет «Коммерсантъ».

Итоги голосования — в трансляции с заседания во «ВКонтакте».

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