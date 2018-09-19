Единоросс Джеф Монсон заявил, что Путин «неприлично богат»

Боец ММА, депутат гордумы Красногорска от «Единой России» Джефф Монсон в интервью The Times заявил, что президент РФ Владимир Путин «неприлично богат». И это не соответствует зарплате главы государства.

«Путин неприлично богат по сравнению с тем, какую зарплату он должен получать в качестве президента России. Как он получил это богатство? Может быть, запустил руки в какие-то <…> Послушайте, не надо быть Эйнштейном, чтобы додуматься, что Россия — это олигархия. Думаю, Путин получил свое богатство благодаря своим связям с олигархами, цитирует Монсона Sposrts.ru.

Также боец добавил, что «не совпадает во взглядах с Путиным по его политической платформе».

«Я не поддерживаю «Единую Россию». Да, меня выбрали по ее списку, но я независимый депутат», — заявил Монсон.

«Терпеть не могу, когда меня называют «полезный дурак» и типа того. Я человек умный, я прекрасно знаю, что происходит. Конечно, Кремль меня использует или пытается использовать. Но я не держу язык за зубами. Я говорю то, что думаю, даже если это не обходится без последствий», — сказал боец ММА.

По словам Монсона, он пришел в политику ради того, чтобы помогать российским детям, в том числе с помощью открытия школ боевых искусств по всей стране.

По словам бойца, он не намерен останавливаться на Красногорском совете и рассчитывает «дорасти» до Государственной думы.

28 мая указом Путин Монсон получил российское гражданство, пишет znak.com. До этого, в 2016 году, он получал паспорт Луганской народной республики.

Монсон родился и жил в США (штат Миннесота). Выступая в смешанных единоборствах, 47-летний боец по прозвищу «Снеговик» провел 85 боев, в которых одержал 60 побед. Он также является чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу. Монсон известен своей любовью к России и ее советскому прошлому, спортсмен неоднократно начинал бои под гимн Советского Союза.

Летом 2018 года Джефф Монсон посетил Алтайский край и Республику Алтай. Поездка была деловой, он встречался с алтайскими спортсменами.