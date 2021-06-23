Единоросс Поклонская объяснила, почему не боролась с коррупцией в Госдуме

Депутат от «Единой России», бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что во время работы в Госдуме у нее не было возможности бороться с коррупцией в стране.

И она не собиралась голословно обвинять своих коллег.

В эфире радио «Комсомольская правда» Поклонской напомнили, что в начале своей депутатской деятельности, она хотела бороться с думской коррупцией и злоупотреблениями депутатов.

«Знаете, я в Госдуме работала. Если бы я была прокурором, вы бы услышали о моих успехах в борьбе с коррупцией. Но поскольку я была точно таким же депутатом, как и все мои коллеги, ну, как мне бороться-то с коррупцией!», — заявила Поклонская.

По ее словам, для борьбы с коррупцией существует определенная процедура, в которой должны быть задействованы спецслужбы и правоохранительные органы, пишет ura.ru.

Поклонская в конце мая сообщила, что снимает свою кандидатуру с праймериз партии «Единая Россия» и отказывается участвовать в выборах в Госдуму, пишет Nation News.

Еще в ноябре 2020 года Поклонская высказалась о намерении вновь возглавить прокуратуру Крыма.