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Политика

Единоросс Поклонская объяснила, почему не боролась с коррупцией в Госдуме

Депутат от «Единой России», бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что во время работы в Госдуме у нее не было возможности бороться с коррупцией в стране.

Депутат ГД Наталья Поклонская.
Депутат ГД Наталья Поклонская.
facebook.com/PoklonskayaNV

И она не собиралась голословно обвинять своих коллег.

В эфире радио «Комсомольская правда» Поклонской напомнили, что в начале своей депутатской деятельности, она хотела бороться с думской коррупцией и злоупотреблениями депутатов.

«Знаете, я в Госдуме работала. Если бы я была прокурором, вы бы услышали о моих успехах в борьбе с коррупцией. Но поскольку я была точно таким же депутатом, как и все мои коллеги, ну, как мне бороться-то с коррупцией!», — заявила Поклонская.

По ее словам, для борьбы с коррупцией существует определенная процедура, в которой должны быть задействованы спецслужбы и правоохранительные органы, пишет ura.ru.

Поклонская в конце мая сообщила, что снимает свою кандидатуру с праймериз партии «Единая Россия» и отказывается участвовать в выборах в Госдуму, пишет Nation News.

Еще в ноябре 2020 года Поклонская высказалась о намерении вновь возглавить прокуратуру Крыма.

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