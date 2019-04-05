Единороссы позаимствовали идею ЛДПР и хотят расширить льготы для многодетных семей

Льготы по транспортному налогу для многодетных семей собираются расширить — позволить им не платить налог за автомобили до 150 или даже 200 лошадиных сил. Об этом лидер алтайских единороссов и спикер АКЗС Александр Романенко рассказал многодетному отцу, который пришел к нему на прием 4 апреля, сообщает пресс-служба реготделения. Ровно два года назад с такой инициативой выходила фракция ЛДПР, но тогда ее не приняли те же единороссы.

Что пообещал Романенко?

Многодетный отец, пришедший на прием к Романенко, рассказал, что вместе с женой они воспитывают троих детей и в качестве личного транспорта используют семиместный автомобиль «Тойота Ипсум» 2009 года выпуска. Двигатель автомобиля — 138 л.с. А льгота сейчас предоставляется только на автомобили до 100 «лошадей». Барнаулец предложил краевому парламенту расширить льготу.

Романенко сказал, что депутаты как раз изучают этот вариант.

Александр Романенко,

председатель Алтайского краевого законодательного собрания:

Обсуждаем вопрос о том, чтобы предоставить многодетным семьям льготу на автомобили мощностью до 150, возможно до 200 лошадиных сил. «Жигулей» и «Москвичей» сегодня ни у кого нет, многодетные семьи ездят на автомобилях повышенной мощности. Президент проводит последовательную политику поддержки многодетных семей, улучшения демографической ситуации.

По прогнозам Романенко, вопрос решится уже в этом году.

Сессия депутатов АКЗС , 31 августа 2017. Олег Богданов , altapress.ru

Почему по этому вопросу отказали ЛДПР?

Увеличить «льготную» мощность двигателя для автомобилей многодетных семей в 2017 году предлагала фракция ЛДПР, и тогда при рассмотрении вопроса чуть было не случился конфуз.

Лидер фракции Владимир Семенов в красках объяснил коллегам, почему считает важным расширить льготу. Он предложил им представить машину мощностью до 100 «лошадей», а потом представить семью как минимум с тремя детьми, причем с детскими креслами, которые должны в эту машину сесть. Семенов взывал к здравому смыслу.

Цена вопроса, по оценкам ЛДПР, была максимум 30 млн рублей недополученных бюджетом налогов.

В результате «за» и «против» предложения ЛДПР тогда проголосовало по 28 человек, до принятия не хватило 7 голосов. Это значит, что предложение поддержали не только оппозиционные партии, но и часть единороссов.

Романенко тогда отметил, что в крае и так оказывается большая поддержка многодетным семьям. Он также подчеркнул, что нужно учитывать порядок бюджетной работы, налоговую политику и обратил внимание на отрицательное заключение и бюджетного комитета, и правительства. Однако он не исключил, что к обсуждению темы можно будет вернуться позже.

Сейчас, по данным altapress.ru, ЛДПР предложили присоединиться к инициативе. Но во фракции готовят дополнительные поправки.

Сессия депутатов АКЗС , 31 августа 2017. Олег Богданов , altapress.ru

Кто еще жаловался на заимствования?

Ранее депутаты от «Справедливой России» неоднократно жаловались на то, что единороссы заимствовали их законодательные идеи, которые до этого отвергали. Примеры в интервью altapress.ru год назад приводил Александр Молотов, глава фракции «Справедливая Россия».

Александр Молотов,

руководитель фракции «Справедливая Россия» в АКЗС: