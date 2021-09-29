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Политика

Единороссы предложили свою «верхушку» в руководители АКЗС

«Единая Россия» сформировала фракцию в восьмой созыв АКЗС и выдвинула своих кандидатов на руководящие должности, сообщили в пресс-службе партии.

Александр Романенко и Денис Голобородько.
Александр Романенко и Денис Голобородько.
vk.com/goloborodko_denis.

Члены фракции внесли на рассмотрение организационного комитета предложение сохранить за секретарем регионального отделения партии Александром Романенко пост председателя АКЗС.

Вице-спикером же вместо Сергея Серова предлагают назначить руководителя исполкома реготделения, замглавы фракции Дениса Голобородько.

В восьмом созыве фракция будет состоять из 31 депутата. 20 человек из них уже работали в прошлом созыве.

Из избранных в этом году депутатов предлагают на пост главы комитета по здравоохранению назначить замминистра здравоохранения, бывшего руководителя Диагностического центра Владимира Лещенко. Он, к слову, ранее трижды избирался депутатом краевого парламента.

Владимир Лещенко, замглавы алтайского минздрава
Владимир Лещенко, замглавы алтайского минздрава
Дмитрий Лямзин

Прежнего главу комитета Александра Лазарева предлагают в заместители.

Кандидатуру директора юридического института АлтГУ Антона Васильева единороссы рассматривают в качестве главы председателя комитета по бюджету, а выходца из Барнаульской городской Думы Александра Локтева — его заместителем.

Спортсмена Ивана Нифонтова предлагают назначить замглавы комитета по спорту, культуре и молодежной политике.

Ранее altapress.ru узнал, что коммунисты выдвинут на пост спикера АКЗС 62-летнего Юрия Кропотина.

Не исключено, что в этом созыве будет два заместителя председателя. Первая сессия, на которой решат все оргвопросы, состоится 7 октября.

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