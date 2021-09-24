24 сентября 5°C
﻿
Политика

Единороссы утратили большинство в АКЗС

Избирательная комиссия Алтайского края признала прошедшие 17−19 сентября выборы состоявшимися, а их результаты — действительными. Участие в голосовании приняли 39,75% избирателей. Единороссы получили 31 мандат из 68.

Сессия АКЗС. 18 июня 2021 года.
Сессия АКЗС. 18 июня 2021 года.
Анна Зайкова

В пресс-службе крайизбиркома представили результаты по партийным спискам кандидатов:

  • «Единая Россия» — 34,33%,
  • КПРФ — 24,04%,
  • «Коммунисты России» — 12,08%,
  • «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 13,68%,
  • ЛДПР -10,72%,
  • «Яблоко» — 1,71%.

По краевому избирательному округу избрано 34 кандидата:

Коммунисты России
  • Сурайкин Максим Александрович
  • Матасов Сергей Владимирович
  • Малинкович Сергей Александрович
  • Сорокин Кирилл Михайлович
Единая Россия
  • Томенко Виктор Петрович
  • Романенко Александр Алексеевич
  • Зобнев Виктор Викторович
  • Боос Петр Рогустович
  • Кривенко Алексей Николаевич
  • Банных Максим Анатольевич
  • Данилин Николай Владимирович
  • Лазарев Александр Федорович
  • Сафонов Артем Евгеньевич
  • Васильев Антон Александрович
  • Траутвейн Александр Викторович
  • Фролова Юлия Аркадьевна
ЛДПР
  • Жириновский Владимир Вольфович
  • Семёнов Владимир Владиславович
  • Булаев Сергей Сергеевич
  • Шудра Ирина Павловна
КПРФ
  • Прусакова Мария Николаевна
  • Кривов Андрей Юрьевич
  • Початов Вячеслав Юрьевич
  • Грошева Татьяна Александровна
  • Ткачев Александр Александрович
  • Зайцев Михаил Валентинович
  • Волобуев Александр Максимович
  • Мухортова Людмила Васильевна
  • Белкин Владимир Павлович
Справедливая Россия — Патриоты — За правду
  • Терентьев Александр Васильевич
  • Суслова Людмила Алексеевна
  • Молотов Александр Владимирович
  • Боровикова Евгения Анатольевна
  • Николайчик Александр Александрович
Сессия АКЗС. 18 июня 2021 года.
Сессия АКЗС. 18 июня 2021 года.
Анна Зайкова

Итого в новом составе регионального парламента у «Единой России» будет 31 мандат (по одномандатным округам 19 и плюс 12 по спискам), уточнил ТАСС.

Оставшиеся 37 мандатов из 68 будут распределены между четырьмя партиями.

Первая сессия краевого парламента (организационная), по предварительным данным, пройдет 7 октября.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость