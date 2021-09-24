Единороссы утратили большинство в АКЗС

Избирательная комиссия Алтайского края признала прошедшие 17−19 сентября выборы состоявшимися, а их результаты — действительными. Участие в голосовании приняли 39,75% избирателей. Единороссы получили 31 мандат из 68.

В пресс-службе крайизбиркома представили результаты по партийным спискам кандидатов:

«Единая Россия» — 34,33%,

КПРФ — 24,04%,

«Коммунисты России» — 12,08%,

«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 13,68%,

ЛДПР -10,72%,

«Яблоко» — 1,71%.

По краевому избирательному округу избрано 34 кандидата:

Коммунисты России Сурайкин Максим Александрович

Матасов Сергей Владимирович

Малинкович Сергей Александрович

Сорокин Кирилл Михайлович

Единая Россия Томенко Виктор Петрович

Романенко Александр Алексеевич

Зобнев Виктор Викторович

Боос Петр Рогустович

Кривенко Алексей Николаевич

Банных Максим Анатольевич

Данилин Николай Владимирович

Лазарев Александр Федорович

Сафонов Артем Евгеньевич

Васильев Антон Александрович

Траутвейн Александр Викторович

Фролова Юлия Аркадьевна

ЛДПР Жириновский Владимир Вольфович

Семёнов Владимир Владиславович

Булаев Сергей Сергеевич

Шудра Ирина Павловна

КПРФ Прусакова Мария Николаевна

Кривов Андрей Юрьевич

Початов Вячеслав Юрьевич

Грошева Татьяна Александровна

Ткачев Александр Александрович

Зайцев Михаил Валентинович

Волобуев Александр Максимович

Мухортова Людмила Васильевна

Белкин Владимир Павлович

Справедливая Россия — Патриоты — За правду Терентьев Александр Васильевич

Суслова Людмила Алексеевна

Молотов Александр Владимирович

Боровикова Евгения Анатольевна

Николайчик Александр Александрович

Сессия АКЗС. 18 июня 2021 года. Анна Зайкова

Итого в новом составе регионального парламента у «Единой России» будет 31 мандат (по одномандатным округам 19 и плюс 12 по спискам), уточнил ТАСС.

Оставшиеся 37 мандатов из 68 будут распределены между четырьмя партиями.

Первая сессия краевого парламента (организационная), по предварительным данным, пройдет 7 октября.