Единороссы утратили большинство в АКЗС

В пресс-службе крайизбиркома представили результаты по партийным спискам кандидатов:
- «Единая Россия» — 34,33%,
- КПРФ — 24,04%,
- «Коммунисты России» — 12,08%,
- «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 13,68%,
- ЛДПР -10,72%,
- «Яблоко» — 1,71%.
По краевому избирательному округу избрано 34 кандидата:
- Сурайкин Максим Александрович
- Матасов Сергей Владимирович
- Малинкович Сергей Александрович
- Сорокин Кирилл Михайлович
- Томенко Виктор Петрович
- Романенко Александр Алексеевич
- Зобнев Виктор Викторович
- Боос Петр Рогустович
- Кривенко Алексей Николаевич
- Банных Максим Анатольевич
- Данилин Николай Владимирович
- Лазарев Александр Федорович
- Сафонов Артем Евгеньевич
- Васильев Антон Александрович
- Траутвейн Александр Викторович
- Фролова Юлия Аркадьевна
- Жириновский Владимир Вольфович
- Семёнов Владимир Владиславович
- Булаев Сергей Сергеевич
- Шудра Ирина Павловна
- Прусакова Мария Николаевна
- Кривов Андрей Юрьевич
- Початов Вячеслав Юрьевич
- Грошева Татьяна Александровна
- Ткачев Александр Александрович
- Зайцев Михаил Валентинович
- Волобуев Александр Максимович
- Мухортова Людмила Васильевна
- Белкин Владимир Павлович
- Терентьев Александр Васильевич
- Суслова Людмила Алексеевна
- Молотов Александр Владимирович
- Боровикова Евгения Анатольевна
- Николайчик Александр Александрович
Сессия АКЗС. 18 июня 2021 года.
Анна Зайкова
Итого в новом составе регионального парламента у «Единой России» будет 31 мандат (по одномандатным округам 19 и плюс 12 по спискам), уточнил ТАСС.
Оставшиеся 37 мандатов из 68 будут распределены между четырьмя партиями.
Первая сессия краевого парламента (организационная), по предварительным данным, пройдет 7 октября.