Эффект синергии, мощное оружие и приток новой крови. Что думают алтайские эсеры об объединении трех партий

Предварительно известно, в качестве председателя объединенной партии останется Миронов.
Геннадий Семигин («Патриоты России») и Евгений Прилепин («За правду») будут сопредседателями.
Новость об объединении левых сил неоднозначно восприняли в соцсетях и Telegram-каналах, но сами политики видят в консолидации только плюсы.
По мнению лидера алтайских справедливороссов, депутата Госдумы Александра Терентьева, партийная система уже давно нуждается в реформировании и встряске.
«Я всегда выступал за двухпартийную систему, потому что противостояние нескольких политических сил, работающих по сути на одну цель, приводит лишь к размытию политического поля и только отдаляет от результата», — приводит его слова пресс-служба регионального отделения «Справедливой России».
Руководитель фракции СР в АКЗС Александр Молотов убежден, что объединение принесет плюсы не только для самих партий, но и для их избирателей, а на политической арене появится новый сильный игрок.
«Фракция СР в АКЗС всегда была сторонником действовать сообща и на региональном уровне. Нам нужен эффект синергии — это единственный путь к победе. Уверен, что объединение всех левых, социально ориентированных, патриотически настроенных сил — это неизбежность. И СР запустила этот процесс», — прокомментировал Молотов.
Мощным оружием назвала объединение партий секретарь бюро совета алтайского реготделения СР Анна Коваленко.
«Объединение политических сил с идентичной идеологией — это мощное оружие. И тот факт, что сегодня оно оказалось в руках „Справедливой России“ даст новые преимущества партии для дальнейшей работы. <…> Приток новой крови, свежей силы, укрепление позиций ещё никому не мешало, поэтому уверена, что слияние СР с „Патриотами России“ и партией „За правду“ будет не только политически грамотным шагом, но и показательным для других малых партий», — заявила она.
Общество чувствует политическую усталость — настало время для перемен, считает депутат АКЗС от справороссов Людмила Суслова.
«Вопрос о необходимости концентрации идентичных по идеологии политических сил в одной структуре, назрел давно. И очень хорошо, что „Справедливой России“ удалось прийти к этому консенсусу первой. Посмотрите, как занервничали оппоненты, сколько всего накипело у них в адрес нашей партии, — и это тоже хороший знак. Потому что есть опасения, а значит чувствуют сильного соперника. Уверена, что не зря. Объединенной партии еще нет на бумаге, но она уже популярна», — считает парламентарий.
Лидер фракции СР в Барнаульской гордуме Оксана Молодых нашла пять причин, почему нужно объединение:
- оправдание ожиданий сторонников социал-демократических идей,
- связывание всех элементов комплекса ресурсов — кадровых, ценностно-идеологических, интеллектуальных, имиджевых, электоральных, технических, финансовых и других, что ведет к усилению позиций объединяющихся,
- диверсификация внутрипартийной конкуренции, что периодически делать жизненно необходимо в любой социальной системе, а политической тем более,
- показатель демократичности, открытости и ориентации на результат в парламентско-партийном труде, а не на личные амбиции,
- обновление качества партийной системы России в целом в направлении ее гармоничности, кристаллизации идеологического поля и усиления отчетливости ее восприятия гражданами.
Про название
«Будет короткий вариант названия — «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — за правду», и длинный вариант — «Социалистическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — Патриоты — За правду», — рассказал Сергей Миронов.
Определяться будут на съезде «Справедливой России» с участием «Патриотов России» и «За правду» 22 февраля.
Известно, что 5 февраля в Алтайском крае пройдет региональная конференция по избранию делегатов на московский съезд.