Эффект синергии, мощное оружие и приток новой крови. Что думают алтайские эсеры об объединении трех партий

В конце февраля в Москве пройдет Съезд партии «Справедливая Россия», в этот же день соберутся «Патриоты России» и «За правду». Политики будут оформлять юридические изменения, определятся с названием новой объединенной партии и выберут руководство. Об этом сообщил лидер эсеров Сергей Миронов.

Предварительно известно, в качестве председателя объединенной партии останется Миронов.

Геннадий Семигин («Патриоты России») и Евгений Прилепин («За правду») будут сопредседателями.

Новость об объединении левых сил неоднозначно восприняли в соцсетях и Telegram-каналах, но сами политики видят в консолидации только плюсы.

Александр Терентьев. Дмитрий Лямзин.

По мнению лидера алтайских справедливороссов, депутата Госдумы Александра Терентьева, партийная система уже давно нуждается в реформировании и встряске.

«Я всегда выступал за двухпартийную систему, потому что противостояние нескольких политических сил, работающих по сути на одну цель, приводит лишь к размытию политического поля и только отдаляет от результата», — приводит его слова пресс-служба регионального отделения «Справедливой России».

Руководитель фракции СР в АКЗС Александр Молотов убежден, что объединение принесет плюсы не только для самих партий, но и для их избирателей, а на политической арене появится новый сильный игрок.

«Фракция СР в АКЗС всегда была сторонником действовать сообща и на региональном уровне. Нам нужен эффект синергии — это единственный путь к победе. Уверен, что объединение всех левых, социально ориентированных, патриотически настроенных сил — это неизбежность. И СР запустила этот процесс», — прокомментировал Молотов.

Александр Молотов. Анна Зайкова

Мощным оружием назвала объединение партий секретарь бюро совета алтайского реготделения СР Анна Коваленко.

«Объединение политических сил с идентичной идеологией — это мощное оружие. И тот факт, что сегодня оно оказалось в руках „Справедливой России“ даст новые преимущества партии для дальнейшей работы. <…> Приток новой крови, свежей силы, укрепление позиций ещё никому не мешало, поэтому уверена, что слияние СР с „Патриотами России“ и партией „За правду“ будет не только политически грамотным шагом, но и показательным для других малых партий», — заявила она.

Общество чувствует политическую усталость — настало время для перемен, считает депутат АКЗС от справороссов Людмила Суслова.

«Вопрос о необходимости концентрации идентичных по идеологии политических сил в одной структуре, назрел давно. И очень хорошо, что „Справедливой России“ удалось прийти к этому консенсусу первой. Посмотрите, как занервничали оппоненты, сколько всего накипело у них в адрес нашей партии, — и это тоже хороший знак. Потому что есть опасения, а значит чувствуют сильного соперника. Уверена, что не зря. Объединенной партии еще нет на бумаге, но она уже популярна», — считает парламентарий.

Людмила Суслова , депутат АКЗС. Дмитрий Лямзин

Лидер фракции СР в Барнаульской гордуме Оксана Молодых нашла пять причин, почему нужно объединение:

оправдание ожиданий сторонников социал-демократических идей,

связывание всех элементов комплекса ресурсов — кадровых , ценностно-идеологических , интеллектуальных , имиджевых , электоральных , технических , финансовых и других , что ведет к усилению позиций объединяющихся,

ценностно-идеологических интеллектуальных имиджевых электоральных технических финансовых и других что ведет к усилению позиций объединяющихся, диверсификация внутрипартийной конкуренции , что периодически делать жизненно необходимо в любой социальной системе , а политической тем более,

что периодически делать жизненно необходимо в любой социальной системе а политической тем более, показатель демократичности , открытости и ориентации на результат в парламентско-партийном труде , а не на личные амбиции,

открытости и ориентации на результат в парламентско-партийном труде а не на личные амбиции, обновление качества партийной системы России в целом в направлении ее гармоничности , кристаллизации идеологического поля и усиления отчетливости ее восприятия гражданами.

Про название

«Будет короткий вариант названия — «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — за правду», и длинный вариант — «Социалистическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — Патриоты — За правду», — рассказал Сергей Миронов.

Определяться будут на съезде «Справедливой России» с участием «Патриотов России» и «За правду» 22 февраля.

Известно, что 5 февраля в Алтайском крае пройдет региональная конференция по избранию делегатов на московский съезд.