Егора Крида и других блогеров накажут за рекламу ставок и казино

Лига безопасного интернета 17 февраля обратилась в Федеральную антимонопольную службу и Роскомнадзор с призывом наказать 15 блогеров за рекламу онлайн-казино и букмекерских контор. Об этом сообщает ТАСС.

В список нарушителей, помимо Крида, попали также Юрий Хованский, Гусейн Гасанов, Некоглай и другие.

Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета, подготовила для круглого стола в Общественной палате РФ презентацию.

В ней Мизулина рассказала, что блогеры создают Telegram-каналы и распространяют рекламу казино среди своей аудитории там. Это позволяет им не рисковать блокировкой в других соцсетях.

«При этом у каждого блогера есть своя уникальная реферальная ссылка, по которой они получают 50% от проигранных денег своей аудитории», — добавила глава Лиги.

В соответствии с федеральным законом «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» такая деятельность в интернете запрещена.

Лига также предложила внести поправки в законодательство. Сейчас можно получить только незначительные штрафы для физических и юридических лиц за рекламу онлайн казино. Мизулина считает, что за повторное нарушение ответственность должна быть существенной, вплоть до уголовной.

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