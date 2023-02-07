Барнаулец украл у работодателя полмиллиона рублей и потратил на спортивные ставки

Житель Барнаула украл на своем рабочем месте почти полмиллона рублей и потратил деньги на спортивные ставки. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

В полицию Барнаула обратился руководитель одной из организаций и сообщил, что при проведении инвентаризации в кассе обнаружили недостачу на сумму свыше 450 тыс. рублей.

Записи с камер показали, что виноват был сотрудник организации. Поздно вечером он зашел в здание, открыл сейф и похитил из него деньги. Подозреваемым оказался 26-летний мужчина. Молодой человек дал признательные показания.

Он рассказал, что на протяжении недели крал понемногу из сейфа организации. Деньги он вносил на свою банковскую карту и тратил на спортивные ставки в букмекерских конторах в интернете.

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная в крупном размере», — сообщили в ведомстве.

Ранее суд отправил под стражу барнаульского борца с коррупцией за крупную взятку.