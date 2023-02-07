Суд отправил под стражу барнаульского борца с коррупцией за крупную взятку

По ходатайству следователя Октябрьский райсуд отправил под стражу сотрудника отдела по борьбе с коррупцией УМВД по Барнаулу, возглавляющее отделение. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов. Мужчину обвиняют в получении крупной взятки.

Сотрудник барнаульской полиции обвиняется в преступлении по статье 290 УК РФ (пункт «в» части 5). Пункт «в» — это взятка в крупном размере.

Он начальник отделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью на приоритетных направлениях экономики, потребительском рынке, в жилищно-коммунальном хозяйстве и финансово-кредитной сфере ОБЭП, сообщает пресс-служба судов.

Дело расследует краевой следственный комитет — второй отдел по расследованию особо важных дел.

6 февраля 2023 года Октябрьский райсуд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц шесть суток, то есть по 10 марта. Других подробностей пока не сообщают.

Ранее altapress.ru рассказывал, что в Кемеровской области под следствие попал руководитель Роспротребнадзора Евгений Окс — его обвинили в получении взятки в особо крупном размере.

А бывшего инспектора ДПС из Иркутской области признали виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки через посредника, совершенное с вымогательством. Он получил 9 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строго режима.