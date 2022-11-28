Бывшего борца с коррупцией осудили за получение взятки в Барнауле

Как рассказали ведомства, бывший борец с коррупцией получил взятку в 250 тыс. рублей через посредника.
При рассмотрении уголовного дела подсудимый скрывался от суда, его объявляли в розыск. Однако сейчас его местонахождение установили и этапировали в СИЗО № 1 г. Барнаула.
Ему назначили восемь лет колонии строго режима, штраф в 750 тыс. рублей, лишили права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных и следственных органов, связанных с осуществлением функций представителя власти сроком на 3 года 6 месяцев.
Также его лишили звания.
Кроме того, следователем в обеспечение гражданского иска наложен арест на его имущество на сумму более пяти млн рублей.
Ранее в сибирском регионе за многомиллионную взятку задержали экс-главу минздрава.