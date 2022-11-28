Бывшего борца с коррупцией осудили за получение взятки в Барнауле

Бывшего и.о. начальника ОЭБ и ПК УМВД России по Барнаулу признали виновным в получении взятки, передают СУ СК и Прокуратура Алтайского края.

Как рассказали ведомства, бывший борец с коррупцией получил взятку в 250 тыс. рублей через посредника.

При рассмотрении уголовного дела подсудимый скрывался от суда, его объявляли в розыск. Однако сейчас его местонахождение установили и этапировали в СИЗО № 1 г. Барнаула.

Ему назначили восемь лет колонии строго режима, штраф в 750 тыс. рублей, лишили права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных и следственных органов, связанных с осуществлением функций представителя власти сроком на 3 года 6 месяцев.

Следственный комитет. Анна Зайкова

Также его лишили звания.

Кроме того, следователем в обеспечение гражданского иска наложен арест на его имущество на сумму более пяти млн рублей.

Ранее в сибирском регионе за многомиллионную взятку задержали экс-главу минздрава.