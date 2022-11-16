В сибирском регионе за многомиллионную взятку задержали экс-главу минздрава

В Иркутской области бывшего министра здравоохранения Якова Сандакова задержали в получении взятки в размере 7 млн рублей, сообщает региональный следком.

В покупке оборудования для одного из медучреждений в 2021 году, должностные лица иркутского минздрава искусственно завысили максимальную цену контракта с поддельными коммерческими предложениями.

Деньги были предназначены для оказания помощи при заключении контракта между минздравом и этой организацией на поставку эндоскопической системы. Стоимость превысила 150 млн рублей.

Фирма, которая выиграла аукцион поставила цену выше рыночной стоимости. Разница перед и после закупки составила более 10 млн рублей. Фигуранты дела полученными деньгами распорядились по своему усмотрению.

Пост министра Сандаков занимал до 30 декабря прошлого года. Вопрос об избрании меры пресечения решается.

Ранее стало известно, что сельского травматолога-ортопеда в Алтайском крае осудили за взятку и подлог.