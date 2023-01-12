Бывшего полицейского осудили за взятку почти на десять лет

Экс-сотрудника ДПС осудили за получение взятки в 30 тыс. рублей в Ангарске (Иркутская область), сообщает СУ СК по региону.

Установлено, что инспектор ДПС ГИБДД 23 июня 2021 года остановил водителя автомобиля, который направлялся с семьей в сторону Иркутска.

После проверки документов сотрудник вернул все за исключением водительского удостоверения.

За его возврат бывший полицейский требовал денежное вознаграждение. Через посредника он стал вымогать у водителя взятку в размере 30 тыс. рублей путем направления смс-сообщений, а также телефонных разговоров. Утверждается, что он угрожал привлечь к административной ответственности.

Инспектора ДПС задержали сотрудники собственной безопасности ГУ МВД во время получения взятки, после чего сотрудника уволили из органов внутренних дел.

Бывшего инспектора признали виновным по статье 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий), а также по статье 290 УК РФ (Получение взятки должностным лицом через посредника, совершенное с вымогательством взятки).

Ему назначили 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Также бывшему полицейскому назначили штраф в размере 600 тыс. рублей и лишили права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 4 года.

Ранее экс-замминистра энергетики получил взятку в 227 млн рублей.