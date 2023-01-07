Правоохранительные органы: экс-замминистра энергетики получил взятку в 227 млн рублей

По информации издания, Тихонов получил взятку за содействие при заключении госконтрактов.
Предварительное следствие установило, что бывший замминистра получил деньги через посредников. Утверждается, что в схеме использовали счета в зарубежных банках.
Осенью 2022 года глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что в ходе совместных мероприятий с ФСБ, Росинфомониторингом и федеральным казначейством установили
факт получения взятки экс-замминистра энергетики. Позднее ТАСС уточнили в правоохранительных органах, что речь идет об Анатолии Тихонове. В сентябре 2020-го его задержали по делу о хищении.
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