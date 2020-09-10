Бывшего сибирского вице-премьера задержали по «энергетическому делу» на 1 млрд рублей

Тихонова задержали по подозрению в хищениях путем мошенничества в крупном размере, меру пресечения ему изберет суд.

«В министерстве энергетики провели следственные действия, изъяли документы, представляющие интерес для следствия», — отмечает агентство.

Как сообщает «Коммерсант» обыски также провели у замгендиректора ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (РЭА) Игоря Кожуховского.

По данным издания, речь идет о хищениях при реализации утвержденной в 2014 году госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013−2015 годы.

Разбитый проспект Энергетиков. Дарья Зыкова.

На финансирование разработки государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса РЭА получило от Минэнерго субсидии на сумму 968 млн рублей, часть из которых, по версии следствия, похитили.

Тихонов работал в мэрии Санкт-Петербурга, а с 2003 года по 2008 год занимал пост замглавы Красноярского края — когда регион возглавлял Александр Хлопонин.

После ухода Хлопонина Тихонов работал в крупном банке, а после попал в Минэнерго России — на руководящие посты, замминистра стал в 2019 году.

Ранее в Хабаровском крае «за крупную взятку в двух валютах» задержали бывшего министра из правительства Фургала.