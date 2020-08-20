Бывшего министра из правительства Фургала задержали «за крупную взятку в двух валютах»

В Хабаровском крае задержали бывшего и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Максима Прохорова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает региональный СК.

Прохоров, по данным следствия, получил 1,5 млн рублей и 50 тыс. долларов за помощь в трудоустройстве на хорошую должность в краевом государственном казенном учреждении.

«По уголовному делу задержаны также 39-летний взяткодатель и 34-летний посредник в передаче взятки», — добавили в ведомстве.

Напомним, неделей ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал уволить Прохорова за саботаж.

Якобы чиновник пытался обманом перенести ремонт дороги на 2021 год — «под шумок, в стопке» подсунул на подпись липовое распоряжение.

Михаил Дегтярев. instagram.com/degtyarev_info.

«Запросил данные по бюджету 2020 года — денег не заложено. Люди негодуют. Даю прямое поручение взять из резервного фонда, разделить на этапы, начать работы хотя бы уже в сентябре, чтобы хоть что-то сделать», — возмутился Дегтярев.

Через два дня после негодования Прохоров уволился по собственному желанию. Как уточняет «КП — Хабаровск», его задержали вечером 18 августа перед вылетом в другой регион.

«Родом он из Ульяновска. Окончил местный пединститут по специальности „Учитель английского языка“. Он женат, имеет детей. Собирался 1 сентября вести ребенка в школу», — отмечает издание.

Ранее Дегтярев решил побороть черствость местных чиновников «по системе кота Леопольда» — дружелюбием.