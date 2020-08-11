Дегтярев подчеркнул, что для начала необходимо изменить отношение чиновников к людям.

«Выясняли причину недовольства граждан. Это копилось десятилетиями. Это реакция на низкое социальное обслуживание в нашем крае, отвратительное состояние медицины и здравоохранения в целом. Это черствость чиновников — в чем я убеждаюсь во время своих поездок по районам. Вот это — главное, и с этим нужно бороться… бороться правильными управленческими решениями, делать систему государственной власти дружелюбной и всем миром решать вопросы, которые накопились», — сказал врио губернатора.