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Жизнь

Дегтярев решил побороть черствость чиновников «по системе кота Леопольда» — дружелюбием

Врио губернатора Хабаровского Михаил Дегтярев рассказал в своем Instagram о новых желаниях по улучшению жизни людей в регионе.

Михаил Дегтярев.
Михаил Дегтярев.
instagram.com/degtyarev_info.

Дегтярев подчеркнул, что для начала необходимо изменить отношение чиновников к людям.

«Выясняли причину недовольства граждан. Это копилось десятилетиями. Это реакция на низкое социальное обслуживание в нашем крае, отвратительное состояние медицины и здравоохранения в целом. Это черствость чиновников — в чем я убеждаюсь во время своих поездок по районам. Вот это — главное, и с этим нужно бороться… бороться правильными управленческими решениями, делать систему государственной власти дружелюбной и всем миром решать вопросы, которые накопились», — сказал врио губернатора.

Кроме того, Дегтярев решил заняться приватизацией краевого имущества, а именно приостановить ее.

«Мною приостановлена приватизация. Под шумок некоторые товарищи хотели приватизировать краевое имущество и в этом году, и в следующем. Пока не разберусь, никакой приватизации народного добра не будет», — заверил он.

Также новый глава рассказал про постановление о дополнительных выплатах медикам и соцработникам, а на радость всем хабаровчанам анонсировал открытие торговых центров и иных точек.

Ранее Дегтярев пообещал завоевать жителей Хабаровского края и перебежал дорогу на «красный». 20 июля президент России отправил в отставку губернатора края Сергея Фургала и назначил Дегтярева.

Напомним, в цикле советских мультфильмов «Кот Леопольд» доброго кота донимают двое мышей, при этом в конце каждой серии он говорит: «Ребята, давайте жить дружно».

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