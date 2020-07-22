Дегтярев пообещал завоевать жителей Хабаровского края и перебежал дорогу на «красный»

Временно исполняющий обязанности Хабаровского края, депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев в своем Instagram пообщался с жителями «своей вотчины».

Напомним, 20 июля президент России отправил в отставку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и назначил Дегтярева врио главы региона.

После этого в крае пошла новая волна протестов, а местные депутаты начали выходить из ЛДПР. Жители требуют вернуть Фургала, а новоприбывшему советуют уехать обратно.

Дегтерев заявил, что не уедет в Москву по требованию митингующих. При этом добавил, что гнев людей «справедливый — им резанули по живому».

«Те, кто кричат „Дегтярев уходи“… не уйду. Потому что работать надо, куча задач, десять дней край без руководителя», — сказал новый начальник.

«Сохранить стабильность в крае, заняться экономикой…», — начал Дегтярев перечислять свои задачи, но не успел обозначить все цели.

В это время сопровождающие врио главы подсказывают ему, что он переходит дорогу на красный сигнал светофора. Автомобили начинают «истошно бибикать».

«А, на красный, да? Ой-ёй-ёй.», — сказал Дегтярев и перебежал дорогу, попутно добавив, что, видимо, он не нравится хабаровчанам в автомобилях.

После он подчеркнул, что будет завоевывать жителей региона своей открытостью и общением с ними.

Стоит отметить, что в комментариях к видео местные жители также выразили свое недовольство: «С 23 лет вы пошли в депутаты! Вы правда думаете, что нам нужен теоретик, клеящий купюры на холодильник?», «На словах „люблю Хабаровский край“, а на деле просто сплошное неуважение», «Приехал барин, через губу еле-еле разговаривает».

Ранее в СК заявили, что у следствия есть неопровержимые доказательства причастности Фургала к организации двух убийств и одного покушения.