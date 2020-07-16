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Жизнь

Следствие рассказало о доказательствах причастности губернатора Хабаровского края к убийствам

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала, что у следствия есть неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации двух убийств и одного покушения. Об этом пишет РИА «Новости».

Сергей Фургал.
Сергей Фургал.
instagram.com/s.furgal

В материалах уголовных дел еще на первоначальном этапе «имелись разрозненные показания отдельных свидетелей об обстоятельствах преступлений и возможной причастности Фургала», сообщила Петренко.

По ее словам, в 2019 году доказательственная база пополнилась и другими сведениями, что позволило следствию сделать вывод о причастности Фургала к организации убийств и объединить производстве уголовные дела.

Сейчас у следствия есть неопровержимые доказательства причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, а также покушению на Александра Смольского.

«Эти преступления были совершены в Хабаровском крае и Амурской области в 2004—2005 годах. Работа по раскрытию преступлений никогда не прекращалась, однако она значительно осложнялась тем, что лица, возможно, осведомленные о произошедшем, в большинстве своем были запуганы и отказывались давать подробные показания на Фургала и его соучастников», — сказала Петренко.

О задержании

Сергей Фургал был задержан утром 9 июля возле своего дома в Хабаровске. Он обвиняется в организации убийств бизнесменов и покушении на убийство, которые были совершены в 2004—2005 годах. По уголовному делу задержаны еще четыре человека, которые, как считает следствие, состояли с Фургалом в одной ОПГ. Губернатор не признал вину.

Сергей Фургал стал первым фигурантом уголовного дела из числа губернаторов от системной оппозиции, одержавших победы над кандидатами Кремля на выборах 2018 года.

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