После назначения врио губернатора хабаровские депутаты начали выходить из ЛДПР

Депутат Законодательной думы Хабаровского края Петр Емельянов и депутат гордумы Хабаровска Александр Каян объявили о своем выходе из ЛДПР.

Они связали эти решения с назначением депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева на должность врио главы Хабаровского края вместо утратившего доверие президента и арестованного Сергея Фургала. Бывшего главу региона обвиняют в организации убийств предпринимателей.

Александр Каян в видеообращении подчеркнул, что вступал в ЛДПР ради поддержки Сергея Фургала, которого считает «локомотивом этой партии в регионе».

«Теперь я не имею морального права оставаться членом партии. Также я пошел в депутаты, чтобы иметь возможность помогать людям, и буду продолжать это делать как беспартийный», — сказал городской депутат.

Петр Емельянов сообщил, что ему, как «честному и порядочному человеку, стыдно делать вид, что ничего не происходит».

«Такая политика не для меня. Я не согласен с такими решениями, поэтому я выхожу из партии ЛДПР и из фракции ЛДПР в законодательной думе края, в которые я вступил по доброй воле и с благими намерениями. Я буду и дальше отстаивать интересы своих избирателей», — отметил он.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил уходом из Госдумы и пикетами у Лефортово из-за задержания своего губернатора.

«В качестве протеста можем <…> сложить полномочия, надо будет — фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдет отсюда, пусть весь мир узнает, что за бардак в стране», — сказал он на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Кроме того, по словам Жириновского, ЛДПР может попросить своих действующих губернаторов подать в отставку в знак солидарности.

20 июля Владимир Путин отправил в отставку в связи с утратой доверия арестованного по обвинению в организации убийств 15-летней давности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, врио главы региона назначен Михаил Дегтярев.

«Минирование»

21 июля — в день прилета Дегтярева в Хабаровск — был «заминирован» местный аэропорт, пишет znak.com.

Митинги

В Хабаровске с 11 июля ежедневно проходят массовые митинги и шествия в поддержку Сергея Фургала, в отдельные дни на них собирались десятки тысяч человек.