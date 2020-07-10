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Политика

Жириновский пригрозил уходом из Госдумы и пикетами у Лефортово из-за задержания своего губернатора

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил уходом партии из Госдумы из-за задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
ldpr.ru

«В качестве протеста можем <…> сложить полномочия, надо будет — фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдет отсюда, пусть весь мир узнает, что за бардак в стране», — сказал он на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Кроме того, по словам Жириновского, ЛДПР может попросить своих действующих губернаторов подать в отставку в знак солидарности, пишет РИА Новости.

«Мы можем вывести всех депутатов фракции ЛДПР в Лефортово и стоять там до тех пор, пока не освободят Фургала. <…> Выйти из состава ЦИК, из состава Счетной палаты», — добавил он.

Жириновский также заявил, что считает Фургала «лучшим руководителем региона». «Будем дальше защищать, будем участвовать во всех выборах. Я уверен, что арест нашего губернатора простимулирует избирателей всей страны голосовать за ЛДПР», — отметил политик.

Задержание Сергея Фургала, губернатора Хабаровского края.
Задержание Сергея Фургала, губернатора Хабаровского края.
sledcom.ru.

По мнению Жириновского, задержание губернатора свидетельствует о том, что с его партией ведут борьбу «не на жизнь, а на смерть». Политик подчеркнул, что Фургала исключать из ЛДПР не собираются.

Напомним, экс-главу Хабаровского края подозревают в организации убийств бизнесменов в 2004—2005 годах.

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