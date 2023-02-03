Главу кузбасского Роспотребнадзора арестовали по подозрению во взятке

Главного санитарного врача Кузбасса обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
«Постановлением от 2 февраля суд удовлетворил ходатайство следователя, обвиняемому Оксу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 31 марта 2023 года» — сообщили изданию в пресс-службе суда.
Напомним, Евгений Окс занимал пост начальника Роспотребнадзора Кузбасса с 2012 года. До 2005-го был заместителем руководителя ведомства.
Ранее по подозрению в крупной взятке задержали адвоката.
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