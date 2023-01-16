16 января
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Происшествия

По подозрению в крупной взятке задержали адвоката

В покушении на мошенничество в особо крупном размере подозревают адвоката в Томской области, сообщает СУ СК по региону.

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
pexels.com

Предварительно, подозреваемый с декабря 2022 года по январь 2023 года действовал умышленно и из корыстных побуждений ввел в заблуждение родственника.

Он, в свою очередь, был подсудимым по уголовному делу и под стражей по обвинению в мошенничестве.

Адвокат заявил о возможности повлиять на суд при вынесении обвинительного приговора подсудимому без реального срока лишения свободы.

Не имея реальной возможности оказать влияние на судебное решение, подозреваемый заявил, что для решения этого вопроса родственник подсудимого должен передать ему 6 млн рублей.

Правоохранительные органы задержали адвоката 14 января 2023 года при передаче ему в условленном месте оговоренную сумму — 1 млн рублей.

Решают вопрос об избрании меры пресечения. Выполняются следственные действия.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»).

Ранее бывшего полицейского осудили за взятку почти на десять лет.

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