Экс-бойфренд Марии Бутиной признался в мошенничестве

56-летний американец Пол Эриксон, которого называют бывшим бойфрендом россиянки Марии Бутиной, признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег, пишет РИА Новости.

Обвинения в мошенничестве и отмывании денег предъявили Эриксону в феврале. На предварительных слушаниях в суде он заявил о своей невиновности. Ему вменяли 11 эпизодов, максимальный срок по ним — до 20 лет тюрьмы по каждому обвинению, а также штраф до 250−500 тысяч долларов.

В обвинительном заключении сказано, что с 1996 года до августа 2018 года Эриксон привлекал средства инвесторов в проекты, давая им ложные обещания. Среди таких идей, например, инвалидное кресло-туалет и строительство домов престарелых.

Как отмечалось ранее, обвинения не имеют отношения к делу Бутиной.

Американец признал вину по двум эпизодам и согласился выплатить компенсацию за нанесенный ущерб.