Экс-депутата Госдумы Владимира Рыжкова наказали за ретвит «Эха»

Хамовническим судом Москвы назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тыс. рублей, сообщает «Интерфакс».

На уроженца Барнаула был составлен протокол об организации несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП), согласно которому Рыжков разместил в своем канале в Telegram «пост с призывом к участию в несогласованном мероприятии».

При этом ссылка, указанная в протоколе, ведет не в Telegram, а на Twitter Рыжкова.

Речь идет о репосте сообщения «Эха Москвы» об акциях в поддержку Навального.

21 апреля Рыжков был задержан. В тот же день его отпустили до решения суда.