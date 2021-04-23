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Политика

Экс-депутата Госдумы Владимира Рыжкова наказали за ретвит «Эха»

Бывшиего депутата Госдумы Владимира Рыжкова признали виновным в организации прошедшей накануне акции оппозиции.

Владимир Рыжков.
Владимир Рыжков.
facebook.com/vladimir.ryzkov

Хамовническим судом Москвы назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тыс. рублей, сообщает «Интерфакс».

На уроженца Барнаула был составлен протокол об организации несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП), согласно которому Рыжков разместил в своем канале в Telegram «пост с призывом к участию в несогласованном мероприятии».

При этом ссылка, указанная в протоколе, ведет не в Telegram, а на Twitter Рыжкова.

Речь идет о репосте сообщения «Эха Москвы» об акциях в поддержку Навального.

21 апреля Рыжков был задержан. В тот же день его отпустили до решения суда.

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