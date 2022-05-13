13 мая
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Политика

Экс-глава УФНС по Алтайскому краю вернулся из Новосибирска на прежнюю должность

Губернатору Алтайского края Виктору Томенко представили нового руководителя Управления Федеральной налоговой службы региона — им стал Алексей Легостаев, который ранее уже занимал эту должность.

Алексей Легостаев, глава УФНС по Алтайскому краю
Алексей Легостаев, глава УФНС по Алтайскому краю
t.me/altaigovernment

Легостаев работал в Алтайском крае с декабря 2003 года по июнь 2010 года. Затем с 14 мая 2012 года он возглавил управление Федеральной налоговой службы Новосибирской области.

Пресс-служба краевой администрации пишет, что Алексей Легостаев «возвращается с воодушевлением»,

«Как руководитель приложу максимум усилий, чтобы бюджет исполнялся, и чтобы налогоплательщики находились не под гнетом, а под разумным финансовым контролем. Буду настраивать своих коллег, чтобы берегли налогоплательщиков, особенно тех, которые ведут реальную финансово-хозяйственную деятельность», — заявил он.

Напомним, накануне в СМИ появилось сообщение о том, что Легостаев может вернуться на прежнюю должность в Алтайский край.

В Новосибирской области его пост займет Геннадий Морозов. Ротация связана с тем, что предельный срок работы руководителей в этом ведомстве составляет 10 лет.

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