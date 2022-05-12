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Жизнь

СМИ назвали кандидата на пост главы УФНС по Алтайскому краю

В Новосибирской области сменится начальник регионального управления Федеральной налоговой службы — вместо Алексея Легостаева пост займет Геннадий Морозов. Об этом стало известно «Континенту Сибирь». Легостаев же может отправиться в Алтайский край.

Налоги. Налоговая практика. ФНС.
Налоги. Налоговая практика. ФНС.
Nalog.ru

Ротация связана с тем, что предельный срок работы руководителей в этом ведомстве составляет 10 лет, а Алексей Легостаев был назначен на должность 14 мая 2012 года.

По информации источников, Легостаев может возглавить УФНС по Алтайскому краю, которую уже возглавлял с 2003 по 2010 годы.

Ранее, с 1999 по 2003 годы, он работал заместителем председателя комитета администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике.

Официально руководитель УФНС по Алтайскому краю еще не назначен, сообщили altapress.ru в пресс-службе ведомства.

Напомним, 29 апреля стал последним днем работы Юрия Куриленко, экс-руководителя краевой налоговой.

В 2009 году в интервью altapress.ru Алексей Легостаев рассказывал, как можно одним росчерком пера угробить целое предприятие, ручном управлении и философии малого бизнеса.

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