СМИ назвали кандидата на пост главы УФНС по Алтайскому краю

Ротация связана с тем, что предельный срок работы руководителей в этом ведомстве составляет 10 лет, а Алексей Легостаев был назначен на должность 14 мая 2012 года.
По информации источников, Легостаев может возглавить УФНС по Алтайскому краю, которую уже возглавлял с 2003 по 2010 годы.
Ранее, с 1999 по 2003 годы, он работал заместителем председателя комитета администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике.
Официально руководитель УФНС по Алтайскому краю еще не назначен, сообщили altapress.ru в пресс-службе ведомства.
Напомним, 29 апреля стал последним днем работы Юрия Куриленко, экс-руководителя краевой налоговой.
В 2009 году в интервью altapress.ru Алексей Легостаев рассказывал, как можно одним росчерком пера угробить целое предприятие, ручном управлении и философии малого бизнеса.