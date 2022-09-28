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Политика

Экс-главу ЛДПР в Алтайском крае мобилизовали

Экс-главу ЛДПР в Алтайском крае Максима Крайна мобилизовали. О получении повестки он рассказал amic.ru.

Лидер алтайских либерал-демократов Максим Крайн и Владимир Жириновский.
Лидер алтайских либерал-демократов Максим Крайн и Владимир Жириновский.
пресс-служба ЛДПР

Повестка пришла Крайну сегодня. По предварительной информации, «отправка будет» 7 октября.

По словам экс-главы регионального ЛДПР, он ждал повестку, поскольку знал: его ВУС один из приоритетных. Он командир стрелкового отделения.

«В ноябре 2014 года был призван на срочную службу в Отдельную орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменную дивизию оперативного назначения имени Дзержинского в Москву», — отметил Крайн.

В настоящий момент он координатор отделения ЛДПР в Коми.

Алтайское отделение партии он возглавил в 2020 году. Тогда ему было 25 лет.

Ранее стало известно, какие гарантии дадут мобилизованным сотрудникам. Подробнее об этом — в нашем разборе.

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