Экс-губернатор Алтая перешел работать в федеральную компанию

Об этом сообщает сайт РБК со ссылкой на источник в самой компании. При этом отмечается, что перейти на спокойную должность в геологической компании Александру Бердникову предложили 23 мая в администрации президента. В этот день Владимир Путин встречался с губернаторами-отставниками.

Бывший глава Республики Алтай ушел в отставку по собственному желанию в марте. Он руководил республикой 13 лет. Его преемником чаще всего называют Олега Хорохордина, председателя некоммерческого партнерства ГЛОНАСС, который сейчас исполняет обязанности губернатора. Выборы в Республике Алтай пройдут в сентябре.

Что известно о «Росгеологии»?

Акционерное общество «Росгеология» — это по сути холдинг отечественных компаний, составляющих ядро геологической отрасли России.

Холдинг осуществляет все виды геологоразведочных работ: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр и обладает уникальными компетенциями в области морской геологии и работы на шельфе.

Предприятиями холдинга открыто более 1000 месторождений, среди которых — крупнейшие месторождения углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых, такие как: Астраханское (2,5 трлн м³ газа), Тенгизское (3,1 млрд тонн нефти), Ковыктинское (1,9 трлн м³ газа), Сухой Лог (2 тыс. тонн золота), Курская магнитная аномалия и многие другие.