Экс-кандидат в губернаторы Алтайского края подал документы на должность мэра Барнаула

Андрей Крылов 7 декабря подал документы в комиссию по проведению конкурса и отбору кандидатур на должность главы Барнаула. Об этом он написал на своей странице в Facebook .

«Приём документов осуществлял заместитель председателя городской Думы Сергей Струченко. Мною представлена программа „Умный город“ и полный пакет документов, о чём в журнале регистрации была внесена запись за № 1», — сообщил кандидат.

Напомним, ранее Крылов был председателем регионального отделения «Партии Роста» в Алтайском крае. Кроме того, на выборах в 2018 году он боролся за пост губернатора региона, но успеха не добился. Также Крылов пытался оспорить результаты выборов, однако сделать этого не сумел.

Altapress.ru писал, что имя нового градоначальника станет известно 14 февраля 2020 года. Именно тогда городские депутаты должны определиться с итогами конкурса.