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Политика

Экс-министр Украины спрогнозировал скорый развал страны

Украину ждет распад по примеру Югославии из-за неспособности руководства государства решать основные задачи. Об этом заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne, пишут «Известия».

Киев. Площадь Независимости.
Киев. Площадь Независимости.
Светлана Щемелёва

По словам Червоненко, бездействие властей отторгнет западную часть страны — город Львов и Закарпатье.

«Вне зависимости от действий главы страны в Донбассе, необходимо предоставление особого статуса. Тут же Львов с Закарпатьем заявят: „мы тоже хотим“. И всё, уже получится распад», — считает экс-министр.

Червоненко призвал направить силы на сохранение государства и прекратить «рвать на себе вышиванки» и «раскачивать Украину».

Ранее президент РФ Владимир Путин раскритиковал российские телепрограммы об Украине. Глава государства выступил против выставления Украины и украинцев в невыгодном свете.

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