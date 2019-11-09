Экс-министр Украины спрогнозировал скорый развал страны

По словам Червоненко, бездействие властей отторгнет западную часть страны — город Львов и Закарпатье.
«Вне зависимости от действий главы страны в Донбассе, необходимо предоставление особого статуса. Тут же Львов с Закарпатьем заявят: „мы тоже хотим“. И всё, уже получится распад», — считает экс-министр.
Червоненко призвал направить силы на сохранение государства и прекратить «рвать на себе вышиванки» и «раскачивать Украину».
Ранее президент РФ Владимир Путин раскритиковал российские телепрограммы об Украине. Глава государства выступил против выставления Украины и украинцев в невыгодном свете.