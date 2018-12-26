Экс-руководитель краевого управления по коммуникациям и связи устроился работать в «Марию-Ра»

Герасимюку предстоит работать по нескольким направлениям, сообщил он altapress.ru:
- взаимодействие с органами власти, СМИ, общественными организациями,
- управление сайтами и соцсетями холдинга,
- брендинг,
- участие в формировании корпоративной культуры,
- организация акций и социальный маркетинг.
По словам Максима Герасимюка, сама служба только формируется. Предстоит выполнить большой объем задач.
Герасимюка уволили с госслужбы в связи с истечением срока контракта в конце ноября. Управление, которое он возглавлял, преобразовали — связь «ушла» в министерство цифрового развития. Управление по печати возглавил Евгений Нечепуренко, который уже руководил им, но покинул в 2014 году.
После увольнения Герасимюк рассказал, что у него не было ни одной личной встречи по поводу будущего с Виктором Томенко, поэтому ему сложно судить о причинах, по которым с ним не продлен контракт. Однако отсутствие такой встречи, считает Герасимюк, говорит о том, что губернатор не видит его в новом составе.