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Экс-руководитель краевого управления по коммуникациям и связи устроился работать в «Марию-Ра»

Максим Герасимюк, бывший начальник управления по массовым коммуникациям и связи края, с 21 декабря работает главой службы корпоративных коммуникаций компании «Мария-Ра», сообщил он на странице в Facebook.

Максим Герасимюк.
Максим Герасимюк.
Анна Зайкова.

Герасимюку предстоит работать по нескольким направлениям, сообщил он altapress.ru:

  • взаимодействие с органами власти, СМИ, общественными организациями,
  • управление сайтами и соцсетями холдинга,
  • брендинг,
  • участие в формировании корпоративной культуры,
  • организация акций и социальный маркетинг.

По словам Максима Герасимюка, сама служба только формируется. Предстоит выполнить большой объем задач.

Герасимюка уволили с госслужбы в связи с истечением срока контракта в конце ноября. Управление, которое он возглавлял, преобразовали — связь «ушла» в министерство цифрового развития. Управление по печати возглавил Евгений Нечепуренко, который уже руководил им, но покинул в 2014 году.

После увольнения Герасимюк рассказал, что у него не было ни одной личной встречи по поводу будущего с Виктором Томенко, поэтому ему сложно судить о причинах, по которым с ним не продлен контракт. Однако отсутствие такой встречи, считает Герасимюк, говорит о том, что губернатор не видит его в новом составе.

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